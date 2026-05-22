Канадската провинция Алберта ще проведе референдум дали да остане част от страната

Канадската провинция Алберта ще проведе референдум дали да остане част от Канада или да започне процедура за второ обвързващо гласуване за отделяне – първото сериозно изпитание за единството на страната от десетилетия насам.

Решението беше обявено в четвъртък от премиера на провинцията Даниел Смит, след като гражданска петиция в подкрепа на независимостта събра над 300 000 подписа по-рано тази година. В същото време друга петиция, настояваща Алберта да остане в състава на Канада, е получила над 400 000 подписа, пише Би Би Си.

През последните години в богатата на петрол провинция се засилва движение за независимост, подхранвано от усещането, че решенията в Отава пренебрегват интересите на Алберта. Въпреки това социологическите проучвания показват, че мнозинството от жителите вероятно биха гласували против отделянето.

Провинциалният референдум е насрочен за 19 октомври. В телевизионно обръщение Смит обяви, че въпросът към избирателите ще бъде дали Алберта да остане провинция на Канада или правителството да започне конституционна процедура за провеждане на обвързващ референдум за независимост.

Самата Смит заяви, че ще гласува Алберта да остане част от Канада и подчерта, че това е и официалната позиция на нейното правителство.

Въпреки това тя разкритикува съдебно решение, с което съдия от Алберта е блокирал петиция за референдум, след като представители на коренните народи заявиха, че не са били надлежно консултирани, което според тях нарушава правата им. Според премиера съдът не трябва да „заглушава гласа на стотици хиляди жители на Алберта".

Натискът върху Смит от страна на сепаратистките среди продължава от месеци. Адвокатът Джефри Рат, един от застъпниците за отделяне, заяви в социалните мрежи, че премиерът е „поднесъл манипулиран въпрос" за референдума и че е „загубил подкрепата на своята база".

Канада вече е преживявала подобни кризи на националното единство. Провинция Квебек два пъти е гласувала против независимост, като през 1995 г. резултатът беше изключително оспорван – 50,58% срещу 49,22% в полза на оставането в страната.

След тези събития Канада прие т.нар. Закон за яснотата (Clarity Act), който определя правилата за евентуално отделяне на провинция. По-рано този месец премиерът Марк Карни заяви, че всяка процедура за независимост трябва да спазва изискванията на закона, включително наличието на „ясно мнозинство" и недвусмислен въпрос на референдума.

Дори ако през октомври мнозинството подкрепи отделянето, Алберта ще трябва да премине през дълги и сложни преговори с федералното правителство относно условията за евентуален развод с Канада.

Недоволството срещу Отава в западната провинция има дълбоки корени, особено по отношение на развитието на природните ресурси. Много жители смятат, че федералното правителство възпрепятства нефтената и газовата индустрия на Алберта чрез екологични политики и централизиране на властта.

Смит обвини федералното управление, че се опитва да наложи „по-централизиран американски модел" и настоя за повече автономия на провинциите.

В последните месеци обаче Марк Карни и Даниел Смит работят заедно по енергийни проекти, включително възможно изграждане на нов петролопровод до тихоокеанското крайбрежие. Двамата наскоро обявиха и споразумение в областта на климата и енергетиката, което може да позволи строителството да започне още догодина.

Федералният лидер на консерваторите Пиер Поалиевр, който е родом от Алберта, заяви, че подкрепя „единна Канада" и ще продължи да работи за запазване на националното единство.