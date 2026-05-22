Литва и Латвия приветстваха обявеното от Тръмп разполагане на войски в Полша

Литва и Латвия приветстваха днес обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп решение да разположи 5000 американски войници в Полша, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

"По-силното присъствие на съюзниците в нашия регион засилва възпиращия ефект и допринася за сигурността на балтийските държави и на цяла Европа", написа литовският президент Гитанас Науседа в "Екс".

Неговият латвийски колега Едгарс Ринкевичс, от своя страна, подчерта, че решението на Тръмп "ще укрепи сигурността на източния фланг на НАТО. В същото време Европа трябва спешно да засили собствените си отбранителни способности."

По-рано полският външен министър Радослав Шикорски, който участва в среща на външните министри на алианса в Хелсингборг, Швеция, благодари на Тръмп, който вчера обяви, че ще изпрати още 5000 войници в Полша. Той обоснова това с добрите си отношения с десния консервативен президент на страната Карол Навроцки.

Шикорски определи разполагането като ротация на войските, като заяви, че американските войски в Полша "ще бъдат поддържани повече или по-малко на предишните нива".

Техните коментари дойдоха след подобни изказвания на генералния секретар на НАТО Марк Рюте при пристигането му на среща на външните министри на НАТО в Швеция.