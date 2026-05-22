Елим Чан става първата жена музикален директор на Симфоничния оркестър на Сан Франциско

Елим Чан бе назначена за първата жена музикален директор на Симфоничния оркестър на Сан Франциско, предаде АП. Това се случва след като финландският композитор и диригент Еса-Пека Салонен обяви преди две години, че напуска поста заради разногласия с борда на директорите на оркестъра, уточнява агенцията.

Тридесет и девет годишната Чан ще поеме поста от сезон 2027/2028 с шестгодишен договор. Дотогава тя ще носи титлата „избран музикален директор“, допълва АП, цитирана от БТА.

Елим Чан е родена в Хонконг и е завършила колежа „Смит“ и Мичиганския университет. Тя бе главен диригент на Симфоничния оркестър на Антверпен в Белгия (2019–2024 г.) и главен гост-диригент на Кралския шотландски национален оркестър (2018–2023 г.). От следващата есен Чан ще бъде артистичен партньор на Виенския симфоничен оркестър за период от два сезона.