България и РСМ обсъдиха регионалната свързаност

Елим Чан става първата жена музикален директор на Симфоничния оркестър на Сан Франциско

Елим Чан СНИМКА: Екс/@operamagazine

Елим Чан бе назначена за първата жена музикален директор на Симфоничния оркестър на Сан Франциско, предаде АП. Това се случва след като финландският композитор и диригент Еса-Пека Салонен обяви преди две години, че напуска поста заради разногласия с борда на директорите на оркестъра, уточнява агенцията.

Тридесет и девет годишната Чан ще поеме поста от сезон 2027/2028 с шестгодишен договор. Дотогава тя ще носи титлата „избран музикален директор“, допълва АП, цитирана от БТА. 

Елим Чан е родена в Хонконг и е завършила колежа „Смит“ и Мичиганския университет. Тя бе главен диригент на Симфоничния оркестър на Антверпен в Белгия (2019–2024 г.) и главен гост-диригент на Кралския шотландски национален оркестър (2018–2023 г.). От следващата есен Чан ще бъде артистичен партньор на Виенския симфоничен оркестър за период от два сезона.

