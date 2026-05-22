Сръбските студенти готвят изненади за първия голям антиправителствен протест за 2026 г.

Жители, посетители и туристи ще се придвижват утре в Белград пеша, обявиха пред БТА студенти, които подготвят голям антиправителствен протест, първия от началото на годината. Студентите предполагат, че общественият транспорт в сръбската столица отново ще бъде спрян, както се е случвало при предишни демонстрации, и молят всички засегнати за разбиране.

Сръбските студенти оглавиха антиправителствени протести след трагедията през 2024 г. в Нови Сад, където загинаха 16 души, а един бе тежко ранен при срутване на козирката на местната жп гара. Студентите държат правителството отговорно за инцидента, а на 5 май миналата година за първи път издигнаха искане за свикване на предсрочни парламентарни избори в Сърбия. В началото на месеца те обявиха, че планират нова демонстрация в столицата Белград, насрочена за 23 май.

Протестиращи студенти казаха пред БТА, че подготвят изненади за протеста утре.

"Работим върху пърформанси, подготвили сме маршрути с протестни разходки, но центърът на нашия протест е пл. "Славия", където очакваме всички граждани, които искат да се проведат нови парламентарни избори в Сърбия, да дойдат и да се чувстват свободни да изразят подкрепата си!", каза третокурсничката от Математическия факултет Гордана Силянович.

Тя и нейните колеги споделят, че получават заплахи под различни форми, за да се откажат от своята борба, но не изпитват страх.

"Този вид натиск създава дискомфорт, така е, но ние започнахме да свикваме. Вече е напълно неприемливо и необяснимо да се бави датата на предсрочния вот в Сърбия. Нека да премерим силите си с управляващите", каза друг студент, ангажиран с подготовката на протеста утре.

Транспарант и графити с фразата "Студентите побеждават" се появиха на много места в Белград през последните дни, включително и на телевизионната кула, разположена на хълма Авала край сръбската столица.

Наскоро привърженици на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) заличиха графитите на студентите, заменяйки ги с други, съдържащи обидни послания към тях и към ректора на Белградския университет проф. Владан Джокич.

А преди дни, както и вчера, по време на организирана от студенти акция, призоваваща за гражданска активност, се стигна до словесни и физически сблъсъци между студентите и привърженици на СПП и мъж на 90 години бе ранен.

"Ако обществото зацикли в гняв, този гняв се прелива в ежедневието, семействата, училищата и междуличностните отношения“, коментира в подкаста на портала "Нова" психологът Санда Рашкович Ивич, която призова всички в Сърбия да не се отказват от изграждането на по-здравословна обществена среда.

„Отстояваме позицията си, че основната ни цел е институциите на тази страна да си вършат работата... Няма да влизаме в открити конфликти, включително с опозицията, надяваме се, че имаме едни и същи цели“, каза студентът от Биологическия факултет Арса Стоянович пред регионалната телевизия Ен1 и посочи, че „взаимните кавги устройват режима“.

Той добави, че не знае дали утре привържениците на сръбския президент Александър Вучич и този път ще се съберат в Пионерския парк, само на метри от пл. "Славия" , където е насрочен студентският протест.

Стоянович каза, че студентите се подготвят да подкрепят листа с независими кандидати за депутати и в момента не обсъждат обща листа с представители на опозиционните политически партии.

Демократическата партия, която единствена от партиите от опозицията в сръбския парламент подкрепя тази позиция на студентите, обяви, че предоставя ресурсите си, за да ги подпомогне логистично в изборния процес.

Нейният председател Сърджан Миливоевич, заяви в своя публикация в Екс, че обществената подкрепа за студентите расте всеки ден и това е „най-добрата новина за Сърбия през последното десетилетие и половина“.

В края на публикацията бе обявено, че Демократическата партия ще откликне на призива на студентите и нейни представители ще присъстват на протеста на пл."Славия", защото вярва, че „победата е на страната на народа и студентите“.

Миливоевич е биш лидер на студентското и гражданско движение в Сърбия (1998–2004 г.), което изигра ключова роля в свалянето на режима на Слободан Милошевич през 2000 г.

"Или Сърбия, или Мафия!", написаха студентите в навечерието на утрешната демонстрация в Белград в един от официалните си профили в Инстаграм.

Комисарят по правата на човека на Съвета на Европа Майкъл О'Флахърти, който беше на неколкодневно посещение в Белград, написа в изявление, публикувано на сайта на Съвета на Европа, че за събота, 23 май, са насрочени големи демонстрации в Сърбия и призовава властите да ги регулират и да осигурят безопасността в пълно съответствие със задълженията си по отношение на правата на човека.