Михаела Доцова поднесе цветя пред българската плоча в базиликата „Санта Мария Маджоре“ в Рим

В базиликата „Санта Мария Маджоре" приключи тазгодишната двудневна визита на българската парламентарна делегация в Рим и Ватикана. Традиционното посещение е посветено на 24 май и деня на българската азбука и славянската писменост.

Ръководител на делегацията е председателят на Народното събрание Михаела Доцова. Заедно с нея в Рим са зам.-председателят на Народното събрание Айтен Сабри от ДПС, зам.-шефовете на парламентарните групи на "Прогресивна България" и на ГЕРБ-СДС Владимир Николов и Костадин Ангелов, лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов и депутатите Атанас Славов от ДБ и Венко Сабрутев от ПП.

Те поднесоха цветя пред паметната плоча в храма, в който славянската азбука и книги са получили официално признание от Ватикана - базиликата „Санта Мария Маджоре". Там папа Адриан II през 868 г. освещава богослужебните книги на старобългарски език.

Българските депутати се поклониха пред иконата на Богородица Salus popoli romani, както пред гроба на папа Франциск, имаше и кратка панихида от православни свещеници, включително и митрополит Антоний. Доцова подари на приора на храма кардинал Роландас Макрикас икона на Богородица Умиление, изобразяваща божията майка с младенеца.

По-рано днес председателят на Народното събрание и членовете на делегацията разговаряха и с Великия комендор на суверенния Малтийски орден фра Емануел Русо, който отговаря за културните, образователни и религиозни въпроси.