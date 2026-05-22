Марин Льо Пен: НАТО да се бори с радикалния ислямизъм, не да мисли за войната в Украйна

Лидерката на френската крайна десница Марин Льо Пен заяви, че НАТО трябва да се съсредоточи върху борбата с радикалния ислямизъм в момент, в който е насочил вниманието си към продължаващата война между Русия и Украйна, и в контекста на засилващите се опасения, че САЩ може да намалят ангажимента си към европейската сигурност, съобщи "Политико", цитирано т БТА.

"НАТО трябва да се преориентира към борбата срещу ислямисткия фундаментализъм, който според мен е една от най-големите опасности за всички държави", заяви Льо Пен в интервю за френска телевизия.

Льо Пен не уточни дали според нея ислямистката заплаха е по-сериозна от необходимостта от възпиране на Русия. Нейната партия "Национален сбор" обаче заема нееднозначна позиция по отношение на подкрепата за Украйна след началото на пълномащабната руска инвазия, отбелязва "Политико".

Председателката на парламентарната група на "Национален сбор" потвърди дългогодишното си намерение да оттегли Франция от общото военно командване на НАТО, ако спечели президентските избори догодина, без обаче да посочи конкретно време. Това би означавало страната да остане член на алианса, но да се оттегли от единната му военна командна структура.

Льо Пен заяви, че евентуалното излизане на Франция от общото военно командване на алианса ще се случи в рамките на първия ѝ президентски мандат, който би приключил през 2032 г. Това противоречи на позицията на председателя на партията "Национален сбор" Жордан Бардела, който през 2024 г. каза пред "Политико", че подкрепя подобен ход едва след края на войната в Украйна.

Попитана за разминаването, Льо Пен заяви, че Бардела е бил прав, като е казал, че Франция не бива да променя ангажиментите си в областта на отбраната, докато войната продължава. Тя обаче подчерта, че напускането на интегрираното командване преди 2032 г. остава цел на партията.

Като цяло френската крайна десница смекчи антинатовската си реторика през последните години, включително в сравнение с крайнолевите партии. Депутатите от "Национален сбор" този месец се въздържаха при гласуването на предложения на крайнолявата партия "Непокорна Франция" на Жан-Люк Меланшон, която призовава Франция възможно най-скоро да напусне съвместното командване на НАТО в рамките на обсъждането на актуализирания закон за военното планиране.

Въпреки желанието си в бъдеще Франция да се оттегли от общото военно командване Бардела и близки до него депутати се опитват да уверят съюзниците в НАТО, че страната ще продължи да участва във възпирането на Русия по източния фланг на алианса.

По-рано тази седмица евродепутатът от "Национален сбор" Пиер-Ромен Тионе, който съветва Бардела по въпросите на отбраната, заяви пред Европейския парламент, че "с нас Франция ще гарантира ангажиментите си по източния фланг на Европа - от Балтийско до Черно море". Той посочи конкретно Румъния и Естония, където са разположени