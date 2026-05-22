Плакати по гари свързват Мелони с Мусолини: Когато тя беше наоколо, влаковете закъсняваха

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Поставени в италианските железопътни гари огромни рекламни плакати, свързващи министър-председателката Джорджа Мелони с фашисткия лидер Бенито Мусолини, предизвикаха интерес в социалните мрежи към малка опозиционна партия, която обвини Мелони в цензуриране на кампанията си за набиране на средства, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Рекламите, чийто шрифт е в стила на фашистката пропаганда от 30-те години на миналия век, използват фразата "когато тя беше наоколо" - израз за партията на Мусолини, който почитателите му често употребяват, за да кажат, че всичко е работело по-добре под негово управление, като например железопътната мрежа.

"Когато тя беше наоколо, влаковете закъсняваха", гласеше една от рекламите с препратка към Мелони, изложени на централните жп гари в Рим и Милано. Рекламата беше свалена, след като компанията, отговаряща за рекламата в италианските жп гари, заяви, че посланието "вреди" на репутацията на железниците.

Повече от 20 процента от високоскоростните влакове са закъснели миналата година, сочат данни на организацията на потребителите "Алтроконсумо" (Altroconsumo).

Други плакати от кампанията, съдържащи подигравки за данъците, инфлацията и перспективите за младите хора, все още са изложени. Те са част от кампания за набиране на средства на малката опозиционна партия "Италия Вива" на бившия премиер Матео Ренци, която прави препратка към политическите корени на Мелони.

Партията на Мелони "Италиански братя" е наследник на Италианското социално движение (ИСД), основано от фашистки ветерани след Втората световна война. Настоящата министър-председателка започна политическата си кариера в младежкото крило на ИСД, припомня Ройтерс.

Рекламите имат за цел да убедят данъкоплатците да отпуснат 0,2 процента от годишния си данък общ доход на "Италия Вива" – опция, достъпна за италианците, които желаят да подкрепят политическото движение.

Публикациите на "Италия Вива" в социалните мрежи по време на кампанията, в които правителството се обвинява в цензура, събраха хиляди преглеждания и десетки коментари, което повиши популярността на малката партия, която според проучванията се ползва с подкрепата на около 2,5 процента от избирателите.

Железопътната компания "Феровие дело Стато" посочи вчера в изявление, че не е получавала оплаквания от правителството относно рекламите.

Вестник "Стампа" публикува днес писмо от Мелони, в което тя отрича да е била разгневена от плакатите. Министър-председателката казва, че е поздравила Ренци за идеята.

"Надявам се, че след авторитетното разяснение на министър-председателя, на "Италия Вива" ще бъде позволено да продължи кампанията си, включително по адрес на закъсняващите влакове, без никаква цензура", посочи в изявление Ренци.