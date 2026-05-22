Майка на жертва в жп катастрофата в Гърция през 2023 г. основа партия

Мария Каристиану – лекар, чиято дъщеря беше сред жертвите на най-смъртоносната железопътна катастрофа в Гърция от 2023 г., създаде политическа партия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Партията "Надежда за демокрация" беше учредена вчера в Солун.

Каристиану се очерта като водещ борец за справедливост за жертвите на влаковата катастрофа в Темпе, при която загинаха 57 души, включително 20-годишната ѝ дъщеря Марти. През миналата година Каристиану помогна стотици хиляди хора да излязат на улиците в цяла Гърция и да вземат участие в най-големите митинги, провеждали се в последните години, в които те настояваха за справедливост и поемане на отговорност във връзка с трагедията.

В момента тече съдебен процес срещу 36 обвиняеми, включително ръководител на движението, управители на железопътни линии и бивши ръководители на железопътни оператори. Те са обвинени в нарушаване на движението по железопътната мрежа, довело до смъртта на пътниците, непредумишлено убийство и причиняване на телесни повреди.

Сред обвиняемите няма нито един политик. Роднини на жертвите обвиниха правителството в прикриване на информация, което се отрича от страна на управляващите.

Според социологическите прогнози новоучредената партия има шансове да влезе в парламента. Очаква се тя да запълни празнината в политическата система, създадена заради фрагментацията на опозицията преди предстоящите избори след година.

"Осъзнах, че няма как да остана безучастна, да бъда безразлична", казва 53-годишната Каристиану пред Ройтерс.

Мария Каристиану е педиатър без опит в политиката. Самата тя казва, че неопитността ѝ в сферата е „предимство в политическа система, доминирана от „борби на петли" между политически опоненти, които прилагат едни и същи политики, когато са на власт.

На учредителното събрание вчера тя обеща да постави фокус върху безопасността на транспорта, здравната и образователна реформа, борбата с корупцията и насърчаването на прозрачността в държавните договори и банковата система.

В проучване на социологическата агенция "Алко" (Alco) за телевизия "Алфа", публикувано този месец, 15 процента от анкетираните заявяват, че биха обмислили гласуването си за партията. Ако тези резултати се трансформират в реални гласове, това би могло да превърне Каристиану във влиятелен политик, особено при положение, че партията на премиера Кириакос Мицотакис Нова демокрация регистрира спад в подкрепата. Управляващата партия в Гърция е замесена в редица корупционни скандали. По отношение на жп катастрофата в Темпе следователите сигнализират за пропуски в безопасността и десетилетия на пренебрегване на проблемите на железопътната инфраструктура.

Нова демокрация събира подкрепа между 23 и 29 на сто, сочат социологическите проучвания. Този резултат е далеч под подкрепата от 41 процента, която получи на последните парламентарни избори през 2023 г., припомня агенцията.

Мария Каристиану е една от най-разпознаваемите фигури в т.нар. „Движение Темпе" – неформално движение, създало се около близките на загиналите в железопътната катастрофа на 28 февруари 2023 г. в прохода Темпе край Лариса. При инцидента загинаха 57 души, предимно младежи.