Медиите в Скопие за срещата Велислава Петрова - Тимчо Муцунски: Без промяна в позициите

„Без промяна в позициите" е приключила срещата между министрите на външните работи на България Велислава Петрова и Република Северна Македония Тимчо Муцунски, която се проведе в кулоарите на срещата на министрите на външните работи от НАТО в Швеция, обобщават медиите в Северна Македония.
България е потвърдила „последователната си позиция, че цялостното изпълнение на поетите ангажименти към ЕС в рамките на Европейския консенсус от юли 2022 г. е единствената гаранция за устойчив напредък на Република Северна Македония по пътя ѝ на присъединяване към ЕС. Министър Петрова заяви още, че за България въпрос от приоритетно значение ще продължи да бъде гарантирането в пълна степен на правата на македонските българи", се казва в съобщението на българското Министерство на външните работи.
„Обменихме мнения относно двустранните отношения, регионалното сътрудничество и европейската интеграция на страната. Подчертах необходимостта от намиране на решение на двустранния въпрос, който забавя процеса на започване на преговори с Европейския съюз, като потвърдих позициите на правителството и посочих, че теми, свързани с македонския език, идентичност, култура и история, не могат да бъдат предмет на дискусии. (...) Повдигнах и въпроса за зачитането на правата на македонското малцинство в България, като подчертах необходимостта от последователно прилагане на решенията на Европейския съд по правата на човека", написа във Фейсбук профила си Муцунски след срещата.
По думите му той е подчертал „значението на Коридор 8 и необходимостта от ускоряване на дейностите, свързани с отварянето на граничния пункт Клепало (между Берово от страна на Северна Македония и Струмяни от българска страна), като важна част от регионалната инфраструктурна и икономическа свързаност.
Според информация на българското външно министерство по време на разговора между Петрова и Муцунски е бил поставен фокус „върху подобряването на регионалната свързаност, като двамата събеседници потвърдиха стратегическото значение на ускореното изграждане на Коридор 8 за благоденствието, устойчивостта и сигурността на региона и Европа". „Необходими са конкретни стъпки по съвместното изграждане на трансграничния железопътен тунел след влизането в сила на Междуправителственото споразумение от 6 ноември 2025 г.", допълват от българското МВнР.
За очакванията от тази среща медиите в Северна Македония заговориха от вчера, след като стана ясно, че тя ще се осъществи и че е по искане на Тимчо Муцунски. Правителството в Скопие дълго време твърдеше, че очаква „стабилно правителство" в България, с което да разговаря за „неевропейските условия", които се поставят на европейския път на Северна Македония.
Междувременно в страната и днес продължи размяната на реплики между управляващата ВМРО-ДПМНЕ и опозиционната СДСМ.
„България е ясна: Френското предложение е на масата. (Премиерът Християн) Мицкоски няма какво да обещава. Всяко обещание, което дава, завършва с провал. Още девет дни до 1 юни и още едно неизпълнено обещание за Програмата за реформи (по Плана за Растеж на ЕС за Западните Балкани). Гражданите вече не вярват на думи. Те искат резултати", написа още през деня в платформата Екс председателят на СДСМ Венко Филипче.
От своя страна говорителят на ВМРО-ДПМНЕ Валентин Манасиевски заяви на пресконференция, че „Филипче е най-големият промоутър на българските позиции в Скопие".
„Филипче и СДСМ днес имат еднаква позиция с българските власти, водени от (българския премиер) Румен Радев по отношение на конституционните промени. Филипче и СДСМ имат еднаква позиция с българските власти, че ние сме „северномакедонци", че Гоце Делчев е българин, но когато става въпрос за конституционни промени, България казва ясно и високо, че това не е последната стъпка, която (Северна) Македония трябва да направи, за да стане част от европейското семейство; (това се случва) докато изнудваният Филипче, по свои известни причини, лъже гражданите, че това е последната стъпка и че утре ще станем част от ЕС", каза Манасиевски.