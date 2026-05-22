Медиите в Скопие за срещата Велислава Петрова - Тимчо Муцунски: Без промяна в позициите

„Без промяна в позициите" е приключила срещата между министрите на външните работи на България Велислава Петрова и Република Северна Македония Тимчо Муцунски, която се проведе в кулоарите на срещата на министрите на външните работи от НАТО в Швеция, обобщават медиите в Северна Македония.

България е потвърдила „последователната си позиция, че цялостното изпълнение на поетите ангажименти към ЕС в рамките на Европейския консенсус от юли 2022 г. е единствената гаранция за устойчив напредък на Република Северна Македония по пътя ѝ на присъединяване към ЕС. Министър Петрова заяви още, че за България въпрос от приоритетно значение ще продължи да бъде гарантирането в пълна степен на правата на македонските българи", се казва в съобщението на българското Министерство на външните работи.

„Обменихме мнения относно двустранните отношения, регионалното сътрудничество и европейската интеграция на страната. Подчертах необходимостта от намиране на решение на двустранния въпрос, който забавя процеса на започване на преговори с Европейския съюз, като потвърдих позициите на правителството и посочих, че теми, свързани с македонския език, идентичност, култура и история, не могат да бъдат предмет на дискусии. (...) Повдигнах и въпроса за зачитането на правата на македонското малцинство в България, като подчертах необходимостта от последователно прилагане на решенията на Европейския съд по правата на човека", написа във Фейсбук профила си Муцунски след срещата.

По думите му той е подчертал „значението на Коридор 8 и необходимостта от ускоряване на дейностите, свързани с отварянето на граничния пункт Клепало (между Берово от страна на Северна Македония и Струмяни от българска страна), като важна част от регионалната инфраструктурна и икономическа свързаност.

Според информация на българското външно министерство по време на разговора между Петрова и Муцунски е бил поставен фокус „върху подобряването на регионалната свързаност, като двамата събеседници потвърдиха стратегическото значение на ускореното изграждане на Коридор 8 за благоденствието, устойчивостта и сигурността на региона и Европа". „Необходими са конкретни стъпки по съвместното изграждане на трансграничния железопътен тунел след влизането в сила на Междуправителственото споразумение от 6 ноември 2025 г.", допълват от българското МВнР.

За очакванията от тази среща медиите в Северна Македония заговориха от вчера, след като стана ясно, че тя ще се осъществи и че е по искане на Тимчо Муцунски. Правителството в Скопие дълго време твърдеше, че очаква „стабилно правителство" в България, с което да разговаря за „неевропейските условия", които се поставят на европейския път на Северна Македония.

Междувременно в страната и днес продължи размяната на реплики между управляващата ВМРО-ДПМНЕ и опозиционната СДСМ.

„България е ясна: Френското предложение е на масата. (Премиерът Християн) Мицкоски няма какво да обещава. Всяко обещание, което дава, завършва с провал. Още девет дни до 1 юни и още едно неизпълнено обещание за Програмата за реформи (по Плана за Растеж на ЕС за Западните Балкани). Гражданите вече не вярват на думи. Те искат резултати", написа още през деня в платформата Екс председателят на СДСМ Венко Филипче.

От своя страна говорителят на ВМРО-ДПМНЕ Валентин Манасиевски заяви на пресконференция, че „Филипче е най-големият промоутър на българските позиции в Скопие".

„Филипче и СДСМ днес имат еднаква позиция с българските власти, водени от (българския премиер) Румен Радев по отношение на конституционните промени. Филипче и СДСМ имат еднаква позиция с българските власти, че ние сме „северномакедонци", че Гоце Делчев е българин, но когато става въпрос за конституционни промени, България казва ясно и високо, че това не е последната стъпка, която (Северна) Македония трябва да направи, за да стане част от европейското семейство; (това се случва) докато изнудваният Филипче, по свои известни причини, лъже гражданите, че това е последната стъпка и че утре ще станем част от ЕС", каза Манасиевски.