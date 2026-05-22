Зеленски: Очаквам от САЩ нови формати на преговори за край на войната

Президентът на Украйна Володимир Зеленски каза днес след разговори с лидерите на Великобритания, Франция и Германия, че дипломатическите усилия за прекратяване на войната между Русия и Украйна трябва да бъдат активизирани, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Очаквам САЩ да предложат нови формати за водене на дипломатически преговори, заяви той, като подчерта, че ситуацията на фронта е в полза на Украйна.

По думите му украинските въоръжени сили са освободили до момента тази година 590 квадратни километра територия.