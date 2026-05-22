Претърсиха Елисейския дворец по дело за обществени поръчки

Полиция СНИМКА: Архив

Властите в Париж извършиха днес претърсвания в Елисейския дворец като част от разследване, свързано с церемониите по прием в Пантеона, чрез които Франция отдава почит на личности с изключителни заслуги, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Според финансовата прокуратура претърсванията са част от съдебно разследване за условията, при които са били възлагани обществени поръчки, свързани с организацията на церемониите в мавзолея. 

Разследващите и магистратите са се опитали да извършат обиск в президентската резиденция още на 14 април, но не са получили достъп до двореца, отбелязва АФП.

За последно властите извършиха претърсвания в Елисейския дворец през 2018 г., по време на първия мандат на френския президент Еманюел Макрон. Тогава разследването беше свързано със скандал около служител по сигурността на държавния глава.

 

