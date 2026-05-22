Шефката на US разузнаването подаде оставка

Тълси Габард е подала оставка от поста на директор на националното разузнаване на САЩ, предаде Ройтерс, като се позова на телевизия "Фокс Нюз".

За жалост, Тълси Габард напуска администрацията на 30 юни, заяви днес американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

Така той потвърди оттеглянето на Габард от поста на директор на националното разузнаване на САЩ.

Тръмп обяви, че длъжността ще се изпълнява от първия заместник-директор Арън Лукас.

Така Габард става четвъртата жена на висока позиция в администрацията на американския президент Доналд Тръмп, която напуска поста си, през последните три месеца.

Министърката на труда Лори Чавес-Деремър подаде оставка в края на миналия месец след твърдения за злоупотреби в нейното министерство, пише БТА.

Кристи Ноум бе уволнена от поста на министър на вътрешната сигурност през март, а Пам Бонди напусна поста си на правосъден министър и главен прокурор по-малко от месец по-късно, припомня Ройтерс.