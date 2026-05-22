ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радев: Пепи Еврото, почернени родители, катастрофи...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22901878 www.24chasa.bg

Путин: Шестима бяха убити при атаката срещу ученическо общежитие в Луганска област

2152
Владимир Путин Снимка: Ройтерс

Руският президент Владимир Путин определи като "терористичен акт" украинската атака срещу ученическо общежитие в окупираната от Русия Луганска област, при която загинаха няколко души, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Путин, който се обърна към абсолвентите по държавната образователна програма "Времето на героите" в Москва, заяви, че най-малко шестима души са били убити, 39 са били ранени, а 15 се водят в неизвестност.

"Няма никакви военни, разузнавателни или подобни съоръжения в близост до общежитието", подчерта Путин. "Никой не може да твърди, че сградата е била ударена по невнимание", допълни той.

Според руските власти сградата на Старобелския професионален колеж към Луганския педагогически университет е била ударена през изминалата нощ от украински дрон.

Руският президент посочи и че е дал насоки на министерството на отбраната за подготовка на подобаващ ответен удар.

Той обеща, че ще бъде оказана подкрепа на близките на загиналите и ранените.

По данни на Русия 86 юноши на възраст между 14 и 18 години са се намирали в общежитието по време на атаката.

Владимир Путин Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Изумих се в колко осъзнат човек се превърна детето Дара (Видео)