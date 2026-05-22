Путин: Шестима бяха убити при атаката срещу ученическо общежитие в Луганска област

Руският президент Владимир Путин определи като "терористичен акт" украинската атака срещу ученическо общежитие в окупираната от Русия Луганска област, при която загинаха няколко души, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Путин, който се обърна към абсолвентите по държавната образователна програма "Времето на героите" в Москва, заяви, че най-малко шестима души са били убити, 39 са били ранени, а 15 се водят в неизвестност.

"Няма никакви военни, разузнавателни или подобни съоръжения в близост до общежитието", подчерта Путин. "Никой не може да твърди, че сградата е била ударена по невнимание", допълни той.

Според руските власти сградата на Старобелския професионален колеж към Луганския педагогически университет е била ударена през изминалата нощ от украински дрон.

Руският президент посочи и че е дал насоки на министерството на отбраната за подготовка на подобаващ ответен удар.

Той обеща, че ще бъде оказана подкрепа на близките на загиналите и ранените.

По данни на Русия 86 юноши на възраст между 14 и 18 години са се намирали в общежитието по време на атаката.