САЩ обмислят подновяване на ударите по Иран, съобщиха американски медии, цитирани от Франс прес и БТА.

Информацията разпространиха Си Би Ес и "Аксиос" малко след като президентът Доналд Тръмп обяви, че няма да присъства на сватбата на сина си този уикенд "поради обстоятелства, свързани с управлението на страната и моята (на Тръмп) любов към САЩ, които не ми позволяват да присъствам". "Смятам, че е важно да остана във Вашингтон, в Белия дом, в този толкова важен момент", посочи президентът републиканец в публикация в социалните мрежи.

И Си Би Ес, и "Аксиос" уточняват, че окончателно решение за нови удари засега не е взето.

Както се твърди, преговорите с Иран продължават, а Пакистан – който посредничи между двете воюващи страни – изпраща началника на армията си в Техеран, за да опита да договори споразумение.

Потърсени от Франс прес във връзка със съобщенията, от Белият дом не пожелаха да коментират.

По думите на държавния секретар Марко Рубио и източници на полуофициалната иранска агенция Тасним в преговорите има известен напредък, предаде Ройтерс.

Си Би Ес цитира говорителя на американското президентство Ана Кели, която заяви пред телевизията, че "президентът е бил ясен какви ще бъдат последствията, ако Иран не сключи сделка".

По-рано Белият дом обяви промяна в графика на Тръмп за почивните дни. Оттам съобщиха, че той няма да пътува до голфклуба си в Ню Джърси, както е било по план, а ще остане в столицата.

След като се върна от официално събитие в щата Ню Йорк, на което произнесе реч, президентът не пожела да отговори на въпросите на придружаващите го репортери, както иначе често прави.

"Аксиос" съобщи – като се позова на два източника – че "в последните няколко дни Тръмп е започнал да става все по-недоволен от преговорите с Иран". Изданието уточнява, че през седмицата становището му е претърпяло промяна от дипломация към военни действия.

Си Би Ес съобщи, като се позова на неназовани източници, че представители на американската армия и разузнавателни служби отменят плановете си за почивка през уикенда в очакване на възможни удари.