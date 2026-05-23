Десетметрова критска лира край Матала чака признание от Гинес

Бойка Атанасова, Атина

Уникална десетметрова критска лира, поставена край село Пицидия близо до Матала на остров Крит, очаква официално признание от Книгата на рекордите на Гинес.

Внушителният музикален инструмент е създаден от местния творец Михалис Зуридакис, който посвещава проекта на традиционната музика и културното наследство на Крит. По думите му идеята е не само да бъде поставен рекорд, но и да се привлече вниманието към критската идентичност, музика и занаяти.

Лирата е изработена по модел на традиционния критски инструмент, който от векове е неразделна част от празници, сватби и народни събирания на острова. Огромната конструкция вече се е превърнала в туристическа атракция и привлича десетки посетители, които спират за снимки по пътя към Матала.

Проектът е реализиран след месеци работа, а за изработката са използвани специални материали, за да издържа на силното слънце и ветровете в южната част на Крит.

Очаква се представители на Книгата на рекордите на Гинес да разгледат документацията и официалните измервания, след което да стане ясно дали критската лира ще бъде призната за най-голямата в света.

Местните жители определят инициативата като повод за гордост и още една възможност районът около Матала да бъде популяризиран по света не само с красивите си плажове, но и с богатата си култура и традиции.

