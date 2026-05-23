Заради ебола САЩ забранява достъп и за пристигащи от ДР Конго, Южен Судан и Уганда със зелена карта

САЩ разшириха временната забраната за влизане на американска територия на пътници от Демократична република Конго, така че в обхвата й вече да влизат и притежатели на зелена карта. Причината е епидемията от ебола, която върлува в тази африканска държава, предаде Ройтерс.

Случаи на ебола бяха регистрирани и в Уганда, и в Южен Судан.

Забраната за влизане в САЩ в разширения й вариант касае и притежатели на зелена карта, които в предходните 21 дни са били в някоя от трите африкански държави.

Забраната е в сила засега за 30 дни.