4 загинаха, а 90 са блокирани след инцидент в мина в Северен Китай

Четирима души загинаха, а 90 са блокирани под земята след опасно превишение на равнищата на въглероден оксид в рудник за добив на въглища в град Чанчжъ в северозападната китайска провинция Шанси, тази вечер, предаде Синхуа.

Злополуката станала снощи в 21:43 ч. местно време в мина Люшеню в Цинюан, един от градските райони на Чанчжъ. По това време под земята имало общо 247 миньори.

Към 03:33 ч. в събота местно време (22:33 ч. в петък българско) на повърхността са изведени 157 души, включително четирима, за които е потвърдено, че са починали. Общо 90 души остават под земята. Шестнайсет от тях са в критично състояние.

В ход е голяма спасителна операция, съобщава БТА.

При висока концентрация въглеродният оксид може да бъде опасен за хората и животните. Той представлява газ без цвят и мирис, който е по-лек от въздуха.