ООН изрази безпокойство във връзка със смъртоносния удар по училище и общежитие в Луганска област.

ООН изрази безпокойство след твърденията на Русия, която обвини Украйна в извършване на смъртоносен удар по училище и общежитие в Луганска област. Световната организация обаче подчерта, че не може да определи кой носи отговорност за тази атака, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Следим с тревога информацията относно атака срещу сградата и общежитието" на гимназия в зона на Украйна, окупирана от руските сили, заяви в комюнике Стефан Дюжарик, говорител на генералния секретар на ООН.

Тревогата беше повторена и от специалния представител на ООН по въпросите на нарушенията на правата на децата по време на конфликти Ванеса Фрейзър по време на извънредно заседание на Съвета за сигурност, поискано от Русия.

„Осъждам всички атаки срещу цивилни граждани и цивилна инфраструктура", добави тя, като отбеляза, че ООН няма достъп до тази окупирана зона и „не е в състояние да потвърди детайлите относно съобщената атака".

Вчера назначените Москва власти на Луганска област казаха, че най-малко 6 души са били убити, а 15 се водят за изчезнали при удар с украински дронове по сградите на гимназия в Старобилск, в Луганска област, припомня Франс прес.

