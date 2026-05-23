Многохиляден протест в Киев заради закон за изчезналите войници

Хиляди украинци излязоха снощи на протест в украинската столица Киев, за да призоват правителството да отмени скорошен закон, който според семействата на изчезнали войници може да доведе до това техните близки да бъдат преждевременно обявени за мъртви, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Законът беше приет през февруари и касае правния статус на изчезналите лица. Критици на нормативния акт казват, че той позволява на съдилищата да обявят изчезнали украински войници за юридически мъртви, преди да е напълно потвърдено каква е била тяхната участ.

Над 90 000 души са регистрирани като изчезнали в единния украински регистър на лицата, изчезнали при специални обстоятелства, според Артур Добросердов, национален комисар за изчезналите лица.

Украинският регистър обхваща хора, които са изчезнали по време на бойни действия, в резултат на въоръжена агресия или в окупирани територии, главно след пълномащабното нахлуване на Русия на 24 февруари 2022 г. Но някои случаи датират още от 2014 г., когато руските войски нахлуха в Крим и прокремълските сили започнаха бойни действия в Източна Украйна.

Регистърът започна да функционира през май 2023 г., като към този момент в него беше въведена информация както за военни, така и за цивилни лица от предишните години.

Нито Русия, нито Украйна публикуват редовно данни за загубите във войната, въпреки че анализатори оценяват на стотици хиляди загиналите и ранените в боевете, отбелязва АП.