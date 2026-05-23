Тръмп няма да присъства на сватбата на сина си Доналд-младши

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че няма да присъства на сватбата на големия си син, Доналд Тръмп-младши, с Бетина Андерсън, представителка на висшето обшество в Палм Бийч, защото се налага да остане във Вашингтон по държавни дела, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Въпреки че много исках да бъда до сина си, Дон-младши, и най-новия член на семейство Тръмп, неговата бъдеща съпруга Бетина, обстоятелства, свързани с управлението на страната и моята любов към САЩ, не ми позволяват да присъствам", написа в социалната мрежа Трут Сошъл стопанинът на Белия дом. "Смятам, че е важно да остана във Вашингтон, в Белия дом, в този толкова важен момент."

Сватбата ще се състои този уикенд на малък остров в Бахамите, съобщи Си Ен Ен, като се позова на добре осведомени източници. Двойката вече е подписала, става ясно от брачно удостоверение, издадено от окръг Палм Бийч, Флорида.

Засега няма коментар от антуража на Тръмп-младши.

В четвъртък Тръмп каза пред репортери, че синът му иска баща му да бъде на тържеството, след което определи темата като "незначителен личен въпрос".

Президентът добави, че ще опита да отиде, но по думите му моментът е неудобен за него.

"Имам на дневен ред Иран и други проблеми", посочи президентът републиканец в четвъртък.

Правителството "Тръмп" води дипломатически разговори с Техеран през Пакистан, целящи да сложат край на войната с Ислямската република, започната от САЩ и Израел на 28 февруари.

Тръмп първоначално беше плнирал да прекара вечерта в голфклуба си в Бедминстър, Ню Джърси, след участие в събитие в Хъдзън Вали, Ню Йорк, но той ше се върне в Белия дом, става ясно от публикувана промяна в графика му.

Годежът на Тръмп-младши с Андерсън е негов трети. С предишната си жена Ванеса, актриса и бивш модел, бяха женени в продължение на 12 години и имат пет деца.

През 2018 г. тя поиска развод. След това той се сгоди за Кимбърли Гилфойл, лице от малкия екран в САЩ, докато не се разделиха през 2024 г.