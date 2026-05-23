МААЕ: Има пожар в електроподстанция в Украйна

Ядрената агенция на ООН съобщи, че украинските власти са я уведомили за пожар, избухнал в електрическа подстанция вследствие на военни действия. Наложило се е атомна електроцентрала да бъде частично изключена от външното си елтроснабдяване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) посочи, че пожарникари гасят пламъците в 750-киловолтовата подстанция "Днепровска".

"В резултат на това функционираща атомна електроцентрала – Южноукраинската АЕЦ – беше частично изключена от външното си електроснабдяване по молба на енергийния оператор", посочи МААЕ в Екс. "Към подстанцията са изпратени противопожарни екипи, които да потушат пламъците."

Не се уточнява от какво естество са били военните действия.

В съобщението се цитира генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси, който изразява силна тревога и добави, че "подобни подстанции, които са от критична важност за ядрената безопасност, не бива никога да бъдат атакувани".

Подстанция "Днепровска" осигурява външно електроснабдяване за Южноукраинската и за Запорожката АЕЦ, която Русия окупира в седмиците след инвазията в Украйна през 2022 г.

И двете страни редовно се обвиняват взаимно във военни действия, застрашаващи ядрената безопаност на Запорожката АЕЦ. Тази седмица шефът на руската държавна корпорация "Росатом" каза, че положението около Запорожката АЕЦ наближава "точката, от която няма да има връщане назад" заради засилващите се украински атаки.

Запорожката АЕЦ, най-голямата в Европа със своите шест реактора, произвежда електричество, но се нуждае от външно електроснабдяване за охлаждането на ядреното гориво в обекта.

Една от външните линии за електроснабдяване на Запорожката АЕЦ, която също се нарича "Днепровска", е извън строя от 24 март и МААЕ се опитва да уреди спиране на огъня, за да бъде поправена.

Украйна има три работещи атомни електроцентрали, а след руската инвазия зависимостта ѝ от ядрената енергия нарасна до степен, че тя разчита на нея за задоволяването на 80% от потреблението си, по данни от индустриален източник.