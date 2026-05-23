Унгария остава в Международния наказателен съд

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Новият унгарски премиер Петер Мадяр съобщи, че правителството му отменя решението на Будапеща да се оттегли от Международния наказателен съд (МНС), предаде ДПА.

Мадяр посочи, че "правителството се отказва от намерението си да напусне МНС" в публикация в социалната мрежа Екс, без да даде повече подробности.

От 2002 г. МНС, чието седалище е в Хага, преследва най-тежките престъпления като геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Ако беше излязла от състава му, Унгария щеше да стане първата и единствена държава от ЕС, направила това.

Унгария, която по това време се управляваше от десния премиер популист Виктор Орбан, обяви през април 2025 г., че възнамерява да се оттегли от Римския статут, учредителния договор на МНС, а през май същата година парламентът одобри решението. Излизането щеше да стане факт на 2 юни 2026 г.

Орбан обяви намерението си по време на посещение в Будапеща на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Нетаняху е издирван от МНС по обвинения в предполагаеми военни престъпления, извършени от израелските сили срещу палестинците в ивицата Газа. Преди визитата Орбан даде ясно да се разбере, че Унгария ще пренебрегне заповедта за арест.

Орбан и други членове на правителството му оправдаха планираното излизане от МНС със заповедите за задържане, издадени срещу Нетаняху и бившия му министър на отбраната Йоав Галант, пише БТА.

"Този съд деградира в политически инструмент", каза през април 2025 г. Орбан в присъствието на Нетаняху.