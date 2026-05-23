Падащи отломки от дронове предизвикаха пожар в петролен терминал в руското пристанище Новоросийск

Пристанището в Новоросийск СНИМКА: Екс/ @dw_russian

Падащи отломки от дронове предизвикаха рано тази сутрин пожар в петролен терминал в руското черноморско пристанище Новоросийск. Двама души са ранени, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс, а тя от БТА.

Оперативният щаб в южния Краснодарски край написа в Телеграм, че няколко технически и административни сгради са били обхванати от пламъци. Отломки паднали и върху нефтохранилището на съоръжението, се допълва в информацията.

Аварийно-спасителните екипи работят на място. Ранените са били на улицата, когато дроновете атакували пристанището. Те са настанени в болница.

В неофициални руски и украински Телеграм канали бяха разпростраени видеокадри, показващи, както се твърди, пожар в района на пристанището.

Оперативният щаб заяви, че дроновете са причинили щети и по жилищни домове в намиращия се в северна посока град Анапа.

Украйна през последните месеци засили атаките с дронове със среден и голям обсег. Основна цел са обектите от нефтената промишленост, а замисълът е така да бъдат намалени финансовите приходи от този сектор, които помагат на Москва да води войната. Някои от тези нападения бяха извършени в Централна Русия и Урал, на поне 1500 км от украинската граница.

Вчера украинските сили атакуваха и руска петролна рафинерия в Ярославъл, на около 700 км от границата.

Украинското Министерство на отбраната написа в Екс, че по данни към 21 май, от началото на месеца са ударени 11 руски нефтопреработвателни предприятия, включително това в Кириши, което е една от най-големите рафинерии в Русия.

