40 000 са евакуирани в Калифорния заради теч на опасно химическо вещество (Видео)

Около 40 000 души в Калифорния получиха заповед да се евакуират от домовете си заради теч на опасно химическо вещество, способно да предизвика взрив и образуване на отровен пушек над гъсто населен район, съобщиха агенциите.

Двайсет и шест хиляди литров резервоар с метилметакрилат, лесно запалим течен химикал, използван при производството на пластмаса, тече в населено място в окръг Ориндж, в южните предградия на Лос Анджелис.



Ситуацията може да предизвика сериозно замърсяване на почвата и дори взрив, обясни представител на пожарната.

Евакуацията засяга около 40 000 души, а хиляди отказват да напуснат домовете си, каза Амир ел Фара, началник на полицията в Гардън Гроув, града, в който се стигна до аварията.

Дотук няма данни за жертви и пострадали от страна на властите, които засега не са съобщили какво е причинило изтичането, съобщи БТА.



Властите работят за поставянето на прегради, които да попречат на отровното вещество да замърси каналите или океана, който е на няколко километра.