ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джартов: Има опасност да се активизират свлачища с...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22902775 www.24chasa.bg

40 000 са евакуирани в Калифорния заради теч на опасно химическо вещество (Видео)

1660
Варел с химикали Снимка: ріxabay

Около 40 000 души в Калифорния получиха заповед да се евакуират от домовете си заради теч на опасно химическо вещество, способно да предизвика взрив и образуване на отровен пушек над гъсто населен район, съобщиха агенциите.

Двайсет и шест хиляди литров резервоар с метилметакрилат, лесно запалим течен химикал, използван при производството на пластмаса, тече в населено място в окръг Ориндж, в южните предградия на Лос Анджелис. 

Ситуацията може да предизвика сериозно замърсяване на почвата и дори взрив, обясни представител на пожарната.

Евакуацията засяга около 40 000 души, а хиляди отказват да напуснат домовете си, каза Амир ел Фара, началник на полицията в Гардън Гроув, града, в който се стигна до аварията.

Дотук няма данни за жертви и пострадали от страна на властите, които засега не са съобщили какво е причинило изтичането, съобщи БТА.  

Властите работят за поставянето на прегради, които да попречат на отровното вещество да замърси каналите или океана, който е на няколко километра.

 

 

 

 

 

Варел с химикали Снимка: ріxabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Изумих се в колко осъзнат човек се превърна детето Дара (Видео)