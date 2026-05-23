82 души са загинали при инцидента в китайска мина

Осемдесет и двама миньори загинаха при инцидента във въгледобивна мина в град Чандчжъ, в северозападната китайска провинция Шанси, предадоха Синхуа и Франс прес, цитирани от БТА.

В мината е имало опасно превишаване на равнищата на въглероден оксид. Стигнало се е до взрив. Злополуката е станала снощи в 21:43 ч. местно време в мина Люшеню в района Цинюан на Чанчжъ. По това време под земята имало общо 247 миньори.

Към 03:33 ч. в днес местно време (22:33 ч. в петък българско време) на повърхността бяха изведени 157 души. Блокирани под земята останаха 90 души, от които става ясно сега, че 82 са загинали.

Продължава спасително-издирвателната операция.