Един загинал и 36 ранени при взрив на сух док в Ню Йорк (Видео)

Взрив на сух док в Ню Йорк взе жертва и рани 36 души. Експлозията избухна, докато на място работеха пожарникари, отзовали се на повикване за пожар и опитвали да спасят двама блокирани, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс и БТА.

Двама огнеборци са в болница. Единият от тях е с фрактура в областта на слепоочието и мозъчен кръвоизлив и е интубиран, допълниха властите. Състоянието на колегата му също е тежко, но е показало признаци на подобрение.

"Това беше сложна и доста динамична извънредна ситуация", коментира пред репортери кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани. "Аварийно-спасителните служби опитаха да направят всичко по силите си. Те се втурнаха към опасността само и само други да успеят да се измъкнат в безопасност."

Властите не уточниха повече подробности за загиналия, освен че е цивилен.

Щом огънят бъде загасен, ще започне цялостно разследване, каза Мамдани.

Пожарникарите се отзовали на сигнал за пожар в мазе и двама блокирани работници и вече били на местопроизшествието, когато последвал взривът, посочиха властите.

Инцидентът се е разиграл в Ричмънд Терас в Статън Айланд, район на Ню Йорк, намиращ се оттатък пристанището, срещу Манхатън.