Главнокомандващият на пакистанските въоръжени сили е говорил с Абас Аракчи в Техеран

Главнокомандващият на пакистанските въоръжени сили Асим Мунир е провел разговори с иранския министър на външните работи Абас Аракчи в иранската столица Техеран, предадоха Ройтерс и ИРНА.

Двамата са обменили мнения относно последните усилия и дипломатически инициативи за предотвратяване на ескалацията на напрежението и за прекратяване на войната в Иран, предизвикана от американските и израелските удари по цели в Иран на 28 февруари, отбелязва ИРНА, цитирана от БТА.

По време на разговора на Мунир с Арагчи двамата са обсъдили и начините за укрепване на мира, стабилността и сигурността в региона на Западна Азия.

Мунир пристигна в Пакистан вчера.