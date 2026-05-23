Главнокомандващият на пакистанските въоръжени сили е говорил с Абас Аракчи в Техеран

Иранският външен министър Абас Аракчи Снимка: Екс/@IranianWoman

Главнокомандващият на пакистанските въоръжени сили Асим Мунир е провел разговори с иранския министър на външните работи Абас Аракчи в иранската столица Техеран, предадоха Ройтерс и ИРНА.

Двамата са обменили мнения относно последните усилия и дипломатически инициативи за предотвратяване на ескалацията на напрежението и за прекратяване на войната в Иран, предизвикана от американските и израелските удари по цели в Иран на 28 февруари, отбелязва ИРНА, цитирана от БТА. 

По време на разговора на Мунир с Арагчи двамата са обсъдили и начините за укрепване на мира, стабилността и сигурността в региона на Западна Азия.

Мунир пристигна в Пакистан вчера.

