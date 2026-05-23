Мащабен антиправителствен протест, организиран от студенти, ще се проведе днес в Белград

Белград, Сърбия. Снимката е илюстративна Снимка: pixabay

Организиран от студенти мащабен антиправителствен протест, първи за тази година, ще се проведе днес в Белград, съобщават организаторите в официалния си профил в Инстаграм „Студенти, участващи в блокадата".

Протестът ще се проведе на пл. „Славия" в сръбската столица от 18 до 20 ч. местно време (19-21 ч. бълг. време), съобщава БТА.

Преди това, в периода между 14 и 17 ч. местно време, протестиращите ще се съберат на четири предварително определени локации в Белград, откъдето организирано ще се насочат към пл. „Славия".

Сръбските студенти оглавиха антиправителствени протести след трагедията на 1 ноември 2024 г. в Нови Сад, където при срутване на козирката на местната жп гара загинаха 16 души, а един бе тежко ранен.

Студентите държат правителството отговорно за инцидента, а на 5 май миналата година за първи път издигнаха искане за свикване на предсрочни парламентарни избори в Сърбия. В началото на месеца те обявиха, че планират нова демонстрация в столицата Белград, насрочена за 23 май.

Българското министерство на външните работи (МВнР) и посолството на България в Белград предупреждават за възможни сериозни затруднения и блокади на движението в цялата сръбска столица, включително по международния път Е-75, без предварително оповестяване. Българските граждани се съветват да избягват централните части на Белград.

Подробности за „лъчите" на протеста днес могат да се следят на живо в профилите на социалните мрежи на неформалната група „Студенти, участващи в блокадата".

