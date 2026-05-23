Почина саксофонистът от Pink Floyd Дик Пари

На 83-годишна възраст е починал Дик Пари, саксофонистът, участвал в класическите парчета на Pink Floyd Money и Shine On You Crazy Diamond.

За смъртта на Пари съобщи в петък в социалните мрежи китаристът на групата Дейвид Гилмор. Причината за смъртта му не е ясна.

"Днес сутринта почина моят скъп приятел Дик Пари.

Откакто бях на седемнадесет години, свирех в групи заедно с Дик на саксофон, включително и в Pink Floyd. Усещането и тембърът му правят неговото свирене на саксофон неподражаемо - неповторим почерк от огромна красота, познат на милиони и съставляващ такава важна част от песни като Shine On You Crazy Diamond, Wish You Were Here, Us and Them и Money.

Той свиреше в последната ми група, в която участваше и Рик Райт, по време на турнето On An Island и на Live 8 с Pink Floyd", пише Дейвид Гилмор.

Освен че записваше с Pink Floyd в студиото, Пари беше неизменна част от концертите на групата в средата на 70-те години. Почти 20 години след Wish You Were Here, Пари се събра отново с Pink Floyd, вече водени от Гилмор, за албума The Division Bell от 1994 г., като свири в песента Wearing the Inside Out.

Пари също така придружаваше Pink Floyd по време на турнето в подкрепа на The Division Bell, както е документирано в албума с концертни записи Pulse, пише Rolling Stone.