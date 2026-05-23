ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тодор Джиков, "Прогресивна България": Очакваме 10%...

Времето София 19° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22903292 www.24chasa.bg

КМГ: За първи път с тайконавт от Хонконг "Шънджоу-23" потегля към китайската орбитална станция

808
Екипажът на "Шънджоу-23" Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайският пилотиран космически кораб "Шънджоу-23" ще бъде изстрелян тази неделя в 23:08 ч. пекинско време от космодрума „Дзиуцюен", предаде КМГ. Това съобщи на пресконференция в събота говорителят на Китайската агенция за пилотирани космически полети Джан Дзинбо.

Мисията е седмият пилотиран полет в етапа на експлоатация и развитие на китайската космическа станция "Тиенгун" и 40-ата в рамките на пилотираната космическа програма на страната.

Екипажът на "Шънджоу-23" ще се състои от командира Джу Янджу, Джан Джъюен и Лай Ка-ин. Те ще изпълняват съответно функциите на полетен инженер, пилот на космическия кораб и специалист по полезния товар. Джу Янджу вече има опит от участието си в мисията "Шънджоу-16", докато за Джан и Лай това ще бъде първи полет в космоса.

Преди да се присъединят към програмата, Джан е служил като пилот от Военновъздушните сили, а Лай е работила в полицията на Хонконг.

Екипажът на "Шънджоу-23" Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Изумих се в колко осъзнат човек се превърна детето Дара (Видео)