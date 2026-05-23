КМГ: Срещата на министрите на търговията на АТИС за 2026 г. беше открита в Дзянсу

Тази сутрин в Суджоу, провинция Дзянсу, беше официално открита Срещата на министрите на търговията на АТИС за 2026 г. В нея участват около 700 представители на 21 членки на АТИС и международни организации. Гостите проведоха дискусии по темата „Изграждане на отворен и предвидим регионален и многостранен търговско-икономически ред".

В рамките на съпътстващите събития към тазгодишната среща над сто представители на чуждестранни компании проведоха задълбочен обмен с китайски предприятия, като съвместно насърчиха индустриалното сътрудничество и постигането на взаимноизгодни резултати.