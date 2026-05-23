КМГ: Четвъртото Китайско международно изложение за веригите за доставки приветства много международни компании

Днес Пресслужбата на Държавния съвет представи подготовката за четвъртото издание на Китайското международно изложение за насърчаване на веригите за доставки, съобщи КМГ.

На пресконференцията беше казано, че четвъртото издание на изложението ще включва "6 вериги и 1 изложбена зона", а именно: веригите за цифрови и интелигентни технологии, съвременно производство, зелено земеделие, здравословен начин на живот, интелигентни автомобили, чиста енергия и изложбена зона за услуги по веригата за доставки.

Към момента 676 водещи китайски и чуждестранни предприятия, специализирани и иновативни компании, браншови организации от 85 държави и региона и редица международни организации са потвърдили участието си. Делът на чуждестранните изложители достига 36,5%, а този на компаниите от „Форчън 500" и водещите предприятия в бранша надхвърля 65%. Заедно с партньорите по производствените и логистичните вериги се очаква броят на участниците да надхвърли 1200.

До момента участие са потвърдили и над 150 чуждестранни делегации, които ще посетят изложението в Китай за преговори. Очаква се както броят, така и равнището на делегациите да надхвърлят тези от миналото издание.