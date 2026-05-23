https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22903385 www.24chasa.bg

Броят на загиналите при украинския удар по общежитие в Луганска област нарасна до 10

Десет са вече жертвите на украинския удар, поразил вчера общежитието на Старобелския професионален колеж към Луганския педагогически университет в град Старобелск, в контролираната от Москва Луганска област, предадоха ТАСС и Франс прес, като се позоваха на информация на министерството на извънредните ситуации на Русия и на назначените от Москва местни власти, съобщава БТА.

По последна информация ранените са 38, уточни ведомството. Руската държавна агенция добавя, че психолози оказват на място необходимата помощ на пострадалите и близките им.

Единайсет от младежите, които са се намирали в общежитието в момента на удара, остават в неизвестност, информира в своя канал в приложението "Макс" назначеният от Москва ръководител на Луганска област Леонид Пасечник. Информацията от вчера бе за 15 изчезнали, припомня ТАСС.

„Спасителите прекараха нощта в разчистване на развалините в Старобелск. За жалост, надеждите ни бяха разбити и броят на жертвите достигна десет", отбеляза Пасечник, цитиран от АФП.

