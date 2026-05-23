"Спейс Екс" с изпитателен полет на най-голямата ракета от серията "Старшип" (Видео, снимки)

Американската компания "Спейс Екс" изстреля най-голямата и най-мощна си ракета от серията "Старшип" в рамките на изпитателен полет. Става дума за подобрена версия на ракетите носители "Старшип" – НАСА разчита на тях за кацане на астронавти на Луната, съобщиха агенциите, цитирани от БТА. СНИМКА: Ройтерс

Подобрената мегаракета дебютира два дни след като изпълнителният директор на "Спейс Екс" Илон Мъск обяви, че прави компанията публична. Тя излетя от южния край на Тексас, носейки 20 макета на спътници "Старлинк", които се отделиха по средата на едночасовия космически полет, преминал над половината свят.

Ракетата достигна крайната си дестинация – Индийския океан – въпреки някои проблеми с двигателя, преди да избухне в пламъци след досега си с морската повърхност. СНИМКА: Ройтерс

Последното не е било предвидено, според "Спейс Екс".

Мъск определи изстрелването и кацането като "епични"

"Вие отбелязахте гол за човечеството", обърна се той към екипа си чрез публикация в Екс. Watch Starship's twelfth flight test https://t.co/caRB1thMlg — SpaceX (@SpaceX) May 22, 2026

Това е 12-ият изпитателен полет на ракетата, която Мъск строи, за да отведе хора до Марс един ден. Но първо идва Луната и програмата "Артемис" на НАСА. Ръководителят на космическата агенция на САЩ Джаред Айзъкман лично пристигна за изстрелването. По думите му "Старшип" вече е с една крачка по-близо до Луната. Последната от старите модели "Старшип" излетя през октомври. "Старшип" от трето поколение на "Спейс Екс" – усъвършенствана версия, наречена V3 – беше изстрелян от чисто нова стартова площадка в Старбейз близо до мексиканската граница.

Междувременно Федералната гражданска администрация (ФАА) на САЩ съобщи за "аномалия" по време на полета. Оттам отбелязват, че това се е случило при преминаването на "Старшип" над Мексиканския залив, където от ракетния ускорител са паднали отломки в "опасна зона". Няма данни за жертви и пострадали, нито за повредено имущество на граждани. В момента ФАА прави оценка на ситуацията и засега няма оповести заключения за аварията, добави авиационният регулатор.