Зеленски: Предложението Украйна да стане асоцииран член на ЕС е несправедливо

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в писмо до лидерите на ЕС, че германското предложение на Украйна да бъде предоставено "асоциирано" членство в ЕС е "несправедливо", защото то ще остави Киев без глас в блока, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Световната агенция информира вчера, че също в писмо до лидерите на ЕС германският канцлер Фридрих Мерц предлага Украйна да придобие нов статут - на "асоцииран член" на ЕС, което ще позволи на украински официални представители да участват в срещи на върха на ЕС, както и на министерски заседания, но без да се включват в гласуванията.

Това според Мерц е временна стъпка към пълноправното членство, а, от друга страна, би улеснило усилията за постигане на край на войната на Русия в Украйна, която продължава вече пета година, посочва Ройтерс.

В отговор Зеленски отбелязва в своето писмо, изпратено късно снощи и прегледано от Ройтерс, че падането от власт след парламентарните избори в Унгария на 12 април на премиера Виктор Орбан - ревностен противник на членството на Украйна в ЕС - е отворило възможност за съществен напредък в разговорите по присъединяването на Киев към блока.

"Ще бъде несправедливо за Украйна да присъства в Европейския съюз, но да остане безгласна", обръща внимание украинският президент.

"Сега е точният момент да се напредне по въпроса за пълноправното и съдържателно членство на Украйна", добавя той.

Писмото е адресирано до председателите на Европейския съвет и на Европейската комисия - Антонио Коща и Урсула фон дер Лайен, и до Никос Христодулидис, президент на Кипър - държавата с ротационното председателство на Съвета на ЕС в момента.

Зеленски благодари на европейските лидери за подкрепата им по време на войната и посочи, че Украйна действа като бастион на целия блок от 27 държави срещу руската агресия.

"Ние браним Европа - изцяло, не частично, и не с половинчати мерки". Украйна заслужава справедливо отношение и равни права в Европа", заяви украинският президент.