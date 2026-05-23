Земетресение с магнитуд 5,9 на Хавайските острови

Земетресение с магнитуд 6 беше регистрирано на Хавайските острови, предадоха световните агенции, като се позоваха на Американския институт за геоложки проучвания.

Трусът в американския щат Хавай е станал късно снощи местно време. Епицентърът е близо до Хонаунау-Напупу, на остров Хавай (известен още като Големия остров). Трусът е станал на дълбочина от около 25 километра, гласи информацията от Американския институт за геоложки проучвания.

Няма съобщения за пострадали или нанесени щети непосредствено след инцидента. Няма опасност от цунами.

Хавай е сеизмично активна зона, съобщава БТА.

На архипелага има и шест активни вулкана, включително Килауеа, който впечатлява туристите, прелитащи над него с хеликоптери, за да наблюдават потоците от разтопена лава, стичащи се по склоновете му.

На Хавай се намира Мауна Лоа, най-големият вулкан в света.