Гръцката полиция удари семейни кланове за наркотрафик на остров Крит

Мащабна полицейска операция срещу наркотрафика и организираната престъпност разтърси остров Крит. Гръцките власти нанесоха сериозен удар по мрежи, свързвани с трафик на наркотици, незаконно оръжие и дългогодишна престъпна дейност, действала под прикритието на силни семейни структури.

При координираните акции са арестувани 16 души, като тревожен акцент за разследващите е ниската възраст на голяма част от задържаните. Девет от обвиняемите са под 26 години – сред тях има 19-годишен, трима 21-годишни, един 22-годишен, двама 24-годишни и двама 26-годишни. Според полицията част от младите участници не само са били въвлечени в престъпната схема, но са заемали и ключови позиции в нея.

Разследването сочи, че наркотиците са били придвижвани между различни райони на Крит чрез доверени лица и автомобили, използвани за избягване на полицейско наблюдение. Част от мрежата е разполагала и с незаконно оръжие, използвано за защита на каналите за трафик и сплашване.

Според гръцките разследващи престъпният модел вече се предава между поколенията. Полицейски източници говорят за случаи, в които млади хора са навлизали в престъпния свят с мълчаливото или дори открито одобрение на семействата си.

Централна фигура в схемата е бил 21-годишен мъж от района Малевизи в Ираклион, който според полицията е ръководил част от трафика на кокаин с помощта на своя 27-годишен брат.

Наркотиците са били укривани в специална „пещера", използвана като тайник. Кокаинът е бил разпределян в два основни вида дози – „малки" от по 0,5 грама, продавани за 40–50 евро, и „големи" от по 1 грам на цена около 100 евро.

Разследването разкрива още, че плащанията не са ставали само в брой. Част от клиентите са плащали чрез междубанковата система IRIS – популярна в Гърция услуга за бързи банкови преводи.

Според полицията именно 21-годишният е вземал ключовите решения в схемата. Баща му и брат му редовно са го информирали за количествата, които са разпространявали, а при проблеми с клиенти или забавени плащания той е решавал как да се действа.

Особено внимание привлича и начинът на комуникация между участниците. Част от трафика е бил координиран чрез видео разговори във FaceTime, което според разследващите е било използвано за по-бърза и по-трудна за проследяване комуникация.

Операцията е част от действията на новосъздаденото гръцко ФБР в Крит, което през последните месеци е идентифицирало поне 15 семейства на острова, свързани с организирана престъпност, наркотрафик и локални криминални мрежи.