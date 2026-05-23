Папа Лъв Четиринадесети е в район в Южна Италия, известен със замърсяване, причинено от мафията

Папа Лъв Четиринадесети е на посещение днес в район в Южна Италия, известен като „Земя на огньовете" заради това, че е замърсен от мафията с токсични отпадъци, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Посещението в „Земя на огньовете" е в навечерието на 11-ата годишнина от голямата екологична енциклика на папа Франциск, озаглавена „Възхвален бъди". Тази визита на Лъв Четиринадесети показва интереса на новия папа да продължи екологичната политика на своя предшественик.

Миналата година Европейският съд за човешките права валидира жалбите на поколения жители от района, че мафията е отговорна за изхвърлянето, заравянето и изгарянето на токсични отпадъци, което е довел до повишени нива на рак и други заболявания в район, обхващащ около 90 общини около градовете Казерта и Неапол, с население от 2,9 милиона души.

Съдът установи, че италианските власти са знаели още от 1988 г. за токсичното замърсяване, приписвано на мафията Камора, но не са предприели необходимите мерки за защита на живота на жителите. Обвързващото решение на съда от миналата година даде на Италия две години срок да създаде база данни за токсичните отпадъци и потвърдените здравни рискове в района.

Папата пристигна тази сутрин в град Ачера, за да се срещне със семейства, загубили деца и млади роднини от рак. Местният епископ Антонио Ди Дона изчислява, че през последните три десетилетия в града с около 58 000 жители са починали 150 млади хора. „Много искахме папата да се срещне с тях, защото тези деца и млади хора, които починаха, на практика са жертви на екологичното замърсяване. Има връзка между замърсяването и честотата на раковите заболявания", казва Ди Дона.

Сред жертвите е Мария Вентурато, починала от рак през 2016 г. на 25-годишна възраст. Баща ѝ Анджело заяви, че се надява да говори с папата. „Отправям силен призив към папата да отиде при хората във властта и да каже: „Нека излекуваме тази земя на огньовете", каза той.

Филомена Карола пък планира да подари на папата книга със спомени от живота на дъщеря ѝ Тина Де Анджелис, починала от рак на 24-годишна възраст. „Просто съм гневна на хората, които отровиха земята ни", казва Карола.

Плановете на предходния папа Франциск да посети района през 2020 г. бяха отменени заради пандемията.

По време на визитата си в Ачера папата посети катедралата "Свето Успение Богородично", произнесе проповед и се срещна с духовници и близки на жертвите на токсичното замърсяване, допълва АНСА.

„Дойдох преди всичко, за да събера сълзите на онези, които са загубили свои близки, убити от замърсяването на околната среда, причинено от безскрупулни хора и организации, които твърде дълго са могли да действат безнаказано", заяви папата.

„Тук съм обаче и за да благодаря на онези, които са отговорили на злото с добро, особено на Църквата, която е имала смелостта да изобличава и да бъде пророчески глас, за да събира народа в надежда", допълни той.