Рубио се срещна с мисионерки и се преклони на гроба на Майка Тереза в Колката

Американският държавен секретар Марко Рубио посети централата в Колката на организацията "Мисионерки на милосърдието на Майка Тереза" и се преклони на гроба на светицата в града, предаде Франс прес.

По време на посещение в централата на организацията Рубио се срещна с монахини и разговаря с тях за помощта за бездомниците, за болните в терминален стадий и за прокажените, разказва сестра Мари Хуан, представителка на организацията.

Визитата на Рубио в централата на "Мисионерки на милосърдието на Майка Тереза" продължи час и половина, съобщи БТА.

"Рубио беше много щастлив, че може да се помоли заедно с нас и ние бяхме също щастливи, че можехме да го приемем тук“, допълва Мари Хуан.

След като той се помоли на гроба на Света Тереза от Колката, държавният секретар отпътува за Делхи, където днес е срещата му с индийския премиер Нарендра Моди.

Това е първа визита на Рубио в Индия. По време на нея той е придружаван от съпругата си Джанет.