ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Епидемията от ебола в ДР Конго може лиши националн...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22904536 www.24chasa.bg

Би Би Си: Великобритания ще изпрати още три митнически кучета в България

748
Кучето Адел има невероятната дарба да надушва едновременно наркотици, гума, пари и взривни вещества. Снимка: Агенция "Митници"

Великобритания ще изпрати в помощ на България още три митнически кучета, обучени да надушват гума за надуваеми лодки, с каквито каналджии прекарват мигранти през Ламанша, информира Би Би Си, като се позова на британските власти.

На граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево" сега помага кучето Адел. В четвъртък то участва в демонстрация на митническа проверка с техническо оборудване, предоставено от британската страна на Агенция „Митници".

На демонстрацията присъстваха директорът на Агенция „Митници" Николай Шушков и Стивън Доути - държавен министър в британското Министерство на външните работи, Общността на нациите и развитието, според прессъобщение на агенцията, цитирана от БТА.

Адел е порода курцхаар (немски късокосмест пойнтер) и освен наркотици е обучено да надушва както укрита валута, така и гумата на така наречените „малки лодки", които се използват за нелегален превоз на мигранти през Ламанша.

Новите кучета за България, които в момента се обучават във Великобритания, са лабрадор на име Луна, спрингер шпаньол Кали и кръстоска между спрингер и кокер шпаньол на име Спрокит.

Предвижда се трите кучета да бъдат включени в митническите проверки на ГКПП „Капитан Андреево" през септември тази година.

Кучето Адел има невероятната дарба да надушва едновременно наркотици, гума, пари и взривни вещества. Снимка: Агенция "Митници"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Изумих се в колко осъзнат човек се превърна детето Дара (Видео)