Три нови случая на ебола в Уганда

Три нови случая на вируса ебола са потвърдени в Уганда, съобщиха местните здравните власти, предадоха световните агенции. Страната е съседка на Демократична република Конго, която е епицентър на епидемията от ебола и вече представлява „много висок“ риск за общественото здраве, според Световната здравна организация, цитирана от БТА.

Уганда, която в четвъртък спря всички обществени транспортни връзки към ДР Конго, потвърди на 15 май наличието на ебола на своя територия след откриването на два случая. Единият заразен почина.

„Три нови случая са потвърдени в страната, с което общият брой става петима“, се казва в съобщение на угандийското министерство на здравеопазването, публикувано днес.

Според здравните власти болните са „угандийски шофьор, който е превозвал първия потвърден случай в страната“, както и „медицински работник, който се е заразил при лечение“ на същия пациент. И двамата в момента са подложени на лечение.

Последният случай е жена от ДР Конго, пристигнала в Уганда със самолет.

„Всички контактни лица, свързани с потвърдените случаи, са идентифицирани и се проследяват и наблюдават“, увери министерството на здравеопазването.

СЗО е обявила международна здравна тревога заради епидемията от ебола в източната част на ДР Конго.

В страната с около 100 милиона жители има близо 750 предполагаеми случая на зараза с ебола и 177 предполагаеми смъртни случая, причинени от тази зара. Епидемията „се разпространява бързо“, предупреди вчера генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус.

Няма ваксина и одобрено лечение срещу щама Бундибуджио на вируса на Ебола, причиняващ за настоящата епидемия.