Руски дрон уби един и рани 9 на погребално шествие край Суми

Руски дрон е атакувал погребално шествие в покрайнините на североизточния украински град Суми, убивайки един човек и ранявайки деветима души, съобщи Олег Григоров, началник на Сумската областна военна администрация, цитиран от Ройтерс и Укринформ.

Григоров не предостави повече подробности.

Укринформ съобщава, че дронът е поразил път, на който е имало автобус.

Град Суми се намира на около 30 километра от границата с Русия. От началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. той редовно е атакуван от силите на Москва с ракети и дронове, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

