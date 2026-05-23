ЖП транспортът в Сърбия беше временно спрян преди протеста на студенти в Белград

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Железопътният транспорт на територията на цяла Сърбия беше временно спрян преди предстоящ голям протест на студенти в Белград днес, предаде ДПА, като се позова на кратко съобщение от сръбската национална пътническа железопътна компания „Сърбия воз" (Srbija Voz), съобщава БТА.

От компанията написаха на сайта си в 4,15 тази сутрин (5,15 ч българско време), че услугите ще бъдат спрени „понастоящем" в цялата страна.

Служител на железниците в северния сръбски пограничен град Суботица също не даде обяснение за причината за временното спиране на жп транспорта, когато беше попитан от репортер на агенцията.

Сръбското правителство е спирало железопътния транспорт два пъти в миналото преди студентски протести, които са част от голямо движение, създало се след срутването на козирката на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад през ноември 2024 г., при което загинаха 16 души.

Сръбски студенти застанаха начело на протестиращи, които призовават президента на страната Александър Вучич да подаде оставка заради трагедията и обвиняват правителството в небрежност и корупция.

Правителството отговори на протестите с жестоки репресии срещу демонстрантите и произволни арести на организатори и поддръжници, отбелязва ДПА.

При двата случая, когато жп транспортът беше спрян – през март и юни миналата година – властите посочиха „анонимни бомбени заплахи", докато наблюдатели заявиха, че ходът е целял да попречи на протестиращи извън Белград да се присъединят към митингите в столицата, които привлякоха десетки хиляди хора.

Организаторите очакват подобен брой участници на протеста на площад „Славия" в Белград днес вечерта, пише още агенцията.