Всички 19 гърци от хуманитарната флотилия "Глобал Сумуд“ се завърнаха в Атина

Всички 19 гръцки активисти от хуманитарната флотилия "Глобал Сумуд", която беше прехваната от Израел в международни води, докато се опитваше да достави хуманитарна помощ за Газа, се завърнаха в Атина в петък вечерта, съобщи днес електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини", като се позова на гръцкото външно министерство.

Гръцките граждани пристигнаха в 21 ч местно (и българско време) в Атина с търговски полет от Турция, съобщава БТА.

По информация на Министерството на външните работи на Гърция нуждаещите се от първа помощ са били заведени в болници.

На летището голяма тълпа от поддръжници, част от групата „Марш към Газа – Гърция", приветстваха завърналите се активисти, отбелязва „Катимерини".

От групата заявиха, че на пресконференция днес активистите ще опишат случилото им се, след като израелски сили са прехванали плавателните съдове, на които са били.

Активисти от други държави заявиха, че са били обект на малтретиране от страна на израелски войници, като описаха побоища, електрошокови устройства и кучета за нападение, както и поне 15 случая на сексуални посегателства, включително изнасилване, съобщиха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от гръцкото издание. Израелската затворническа служба отрече обвиненията.

По информация на албанския информационен портал „Шчиптаря" сред 428-те активисти е имало и албански гражданин, който също се е завърнал в родината си в рамките на предприетите от Турция специални операции по прибирането на гражданите от Израел.