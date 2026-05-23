13 членове на турската опозиционна Народнорепубликанска партия бяха арестувани днес

Тринадесет членове на основната опозиционна партия в Турция – Народнорепубликанската партия (НРП) – бяха арестувани в събота в няколко турски окръга в рамките на разследване, довело до отстраняването на ръководството на партията в четвъртък, съобщи Франс прес, като се позова на прокуратурата на Истанбул.

Заподозрените, включително окръжен партиен служител и шестима делегати, са обвинени в „намеса" в гласуването, довело до избирането на ръководството на НРП на конгрес в края на 2023 г. Подозрения, включително купуване на гласове, накараха съд в Анкара в четвъртък да анулира изборите и да разпореди замяната на настоящия лидер на партията Йозгюр Йозел с бившия председател на партията Кемал Кълъчдароглу, който загуби влиянието си в партията, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

Йозел, който е яростен критик на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, призова вчера поддръжниците си да „се съпротивляват", като заяви, че „няма да се предаде".

От неправителствената организация „Хюман райтс уоч" (Human Rights Watch) осъдиха „злоупотребите, използвани от правителството на Ердоган за неутрализиране на НРП" и заявиха, че това решение „нанася последен, дълбоко разрушителен удар върху върховенството на закона, демокрацията и правата на човека в Турция".

Откакто се очерта като ясен победител на местните избори през 2024 г., НРП е обхваната от разследвания и арести, отбелязва АФП. Миналата година кметът на Истанбул Екрем Имамоглу – най-популярната ѝ фигура – беше арестуван за „корупция" и задържан в същия ден, в който беше номиниран за кандидат за следващите президентски избори, насрочени за 2028 г.

Имамоглу, който е обвинен в ръководене на огромна престъпна мрежа, описана като „октопод", което той отрича, е изправен пред 142 обвинения и може да бъде осъден на до 2430 години затвор.