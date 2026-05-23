Рубио покани от името на Тръмп индийския премиер да посети Белия дом

Марко Рубио СНИМКА: Ройтерс

Американският държавен секретар Марко Рубио покани индийския премиер Нарендра Моди да посети Белия дом в „близко бъдеще“, заяви днес американският посланик в Индия Серджо Гор, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

Рубио се срещна днес с индийския премиер в Делхи и „предаде покана от името на президента Доналд Тръмп към премиера Моди да посети Белия дом в близко бъдеще!“, съобщи Гор в публикация в социалните мрежи.

Това е първо посещение на Рубио в Индия. По време на него той е придружаван от съпругата си Джанет.

