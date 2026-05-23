Главният преговарящ на Иран се срещна с шефа на пакистанската армия

Главният преговарящ и председател на парламента на Иран Мохамад Багер Калибаф се срещна с главнокомандващия пакистанските въоръжени сили Асим Мунир в иранската столица Техеран в рамките на продължаващите дипломатически усилия за разрешаване на регионалното напрежение, съобщиха днес иранските държавни медии.

По време на срещата Галибаф каза на главнокомандващия пакистанската армия, че Иран няма да прави компромиси по отношение на правата на своя народ и държава, предаде иранската държавна телевизия, цитирана от БТА.

Председателят на парламента на Иран заяви, че иранските въоръжени сили са възстановили потенциала си по време на примирието и че ако САЩ „глупаво подновят войната“, последствията ще бъдат „още по-разрушителни и горчиви“.

По време на посещението си в Иран Мунир също така проведе срещи с иранския президент Масуд Пезешкиан в присъствието на министъра на външните работи Абас Арагчи.