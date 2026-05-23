ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Злато за България от световната купа по спортна ги...

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22904969 www.24chasa.bg

Главният преговарящ на Иран се срещна с шефа на пакистанската армия

856
Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Калибаф Снимка: Екс/ @MarioNawfal

Главният преговарящ и председател на парламента на Иран Мохамад Багер Калибаф се срещна с главнокомандващия пакистанските въоръжени сили Асим Мунир в иранската столица Техеран в рамките на продължаващите дипломатически усилия за разрешаване на регионалното напрежение, съобщиха днес иранските държавни медии.

По време на срещата Галибаф каза на главнокомандващия пакистанската армия, че Иран няма да прави компромиси по отношение на правата на своя народ и държава, предаде иранската държавна телевизия, цитирана от БТА. 

Председателят на парламента на Иран заяви, че иранските въоръжени сили са възстановили потенциала си по време на примирието и че ако САЩ „глупаво подновят войната“, последствията ще бъдат „още по-разрушителни и горчиви“.

По време на посещението си в Иран Мунир също така проведе срещи с иранския президент Масуд Пезешкиан в присъствието на министъра на външните работи Абас Арагчи.

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Калибаф Снимка: Екс/ @MarioNawfal

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Изумих се в колко осъзнат човек се превърна детето Дара (Видео)