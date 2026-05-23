19-годишен младеж загина при нощно изкачване на връх Цугшпице в Баварските Алпи

В Австрия 19-годишен младеж загина по време на нощно изкачване на връх Цугшпице (височина 2962 м) в Баварските Алпи, на австрийско-германската граница, предаде ДПА, цитирайки местната полиция в провинция Тирол.

Младият мъж е тръгнал с приятел от базовата станция в австрийския ски курорт в Ервалд още в четвъртък вечерта, информира БТА.

По пътя към върха младежът се подхлъзнал, докато преминавал през заснежен участък, и паднал от около 250 метра височина надолу по изключително стръмен, скалист терен.

Спътникът му незабавно алармирал планинските спасителни служби. Той бил прибран невредим от хеликоптер с подемник. Тялото на другия мъж било извадено от друг хеликоптер.

„Двамата са възнамерявали да гледат залеза по време на изкачването и изгрева след достигането на върха“, добави австрийската полиция.

Очевидно обаче те не са били адекватно подготвени за зимните условия в Алпите и са били екипирани само с туристически обувки, челни фенерчета и алпийски котки.

Котките се прикрепят към обувките, за да се избегне подхлъзване в заледени условия. Типът котки, обаче, използван от двамата мъже, е по-малко ефективен за алпийски райони.

Алпинистите обикновено носят и ледобран при подобни изкачвания, за да се държат за него, ако евентуално се подхлъзнат в заледен участък.

Маршрутът, избран от двамата млади мъже, се смята за най-кратък и сравнително лесен за изкачване, като започва от територията на Австрия.

Въпреки това, подобно на другите маршрути, в момента той се препоръчва само за много опитни планинари.