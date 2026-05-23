Още един дрон се разби в Латвия на фона на нарастващото напрежение заради подобни случаи в района на Балтийско море, като се засилват опасенията, че войната в Украйна може да се разпространи в съседните страни от НАТО, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Дронът е паднал в езерото Дридзис край град Краслава, на около 20 километра от границата с Беларус, и е експлодирал при удара с водната повърхност, съобщи полицията в Латвия.

Няма пострадали при инцидента, за който местните жители са съобщили на властите. ДПА не съобщава подробности относно произхода или вида на дрона.

Латвийската полиция заяви, че на мястото на инцидента са били открити отломки от дрона и са били изпратени аварийни екипи, за да разследват случая.

Изпълняващата длъжността министър-председателка на Латвия Евика Силиня, която миналата седмица подаде оставка заради реакцията на правителството на заплахата от дронове, написа в социалната платформа Екс, че поддържа връзка със съответните органи и чака допълнителна информация. Тя призова обществеността да следва инструкциите на властите.

Според военните навлизането на дрона във въздушното пространство на Латвия не е било засечено от радарните системи. В резултат на това до местните жители не са били изпратени предупреждения чрез мобилните им устройства за потенциална заплаха за въздушното пространство, съобщиха въоръжените сили на балтийската държава.

Латвия граничи с Русия и Беларус на изток. През последните месеци в страната бе регистрирано увеличаване на инцидентите с дронове, свързани с войната на Русия срещу Украйна, заедно с другите балтийски държави членки на ЕС Литва и Естония.