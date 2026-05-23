ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Валентин Илиев фаворит за наследник на Чиликов в "...

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22905562 www.24chasa.bg

Велислава Петрова: Системно помагаме на Украйна, изпълнили сме критериите за US визи

1600
Велислава Петрова СНИМКА: МВнР

Министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова обяви основните резултати след срешата на външните министри в Швеция. Тя коментира отношенията със САЩ, Северна Македония и нарастващите разходи за отбрана, изисквани от НАТО.

"Имаме над 2,18 % разходи по отбрана и продължваме по този план, това е важно за целия алианс и България. Винаги ще се придържаме към него - заяви Петрова пред БНТ. - Министерството но отбраната поддържа постоянен контакт с американската страна." 

"По техническите параметри за критериите за визи за  САЩ сме изпълнили всички ангажименти. Има всички предпоставки те да паднат. Важно е България ясно да показва исканията си, когато сме изпълнили всички критерии. Изключително важно е за нашата икономика да се облекчи този процес. 

Проведох редица срещи с външни министри. Със Северна Македония обсъдихме основни теми за сигурността. Продължаваме да виждаме желание за разговори и сме готови за още дискусии. 

България системно е помагала на Украйна през годините. Каковото е зависело то нас, сме го направили. Попитах какво е виждането им за военните действия и какви са им плановете. Можем да сме важна част от този процес, за да намерим трайно примирие. "

Велислава Петрова СНИМКА: МВнР

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Обучението на куче водач започва, преди да прогледне (Видео)