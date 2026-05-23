Велислава Петрова: Системно помагаме на Украйна, изпълнили сме критериите за US визи

Министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова обяви основните резултати след срешата на външните министри в Швеция. Тя коментира отношенията със САЩ, Северна Македония и нарастващите разходи за отбрана, изисквани от НАТО.

"Имаме над 2,18 % разходи по отбрана и продължваме по този план, това е важно за целия алианс и България. Винаги ще се придържаме към него - заяви Петрова пред БНТ. - Министерството но отбраната поддържа постоянен контакт с американската страна."

"По техническите параметри за критериите за визи за САЩ сме изпълнили всички ангажименти. Има всички предпоставки те да паднат. Важно е България ясно да показва исканията си, когато сме изпълнили всички критерии. Изключително важно е за нашата икономика да се облекчи този процес.

Проведох редица срещи с външни министри. Със Северна Македония обсъдихме основни теми за сигурността. Продължаваме да виждаме желание за разговори и сме готови за още дискусии.

България системно е помагала на Украйна през годините. Каковото е зависело то нас, сме го направили. Попитах какво е виждането им за военните действия и какви са им плановете. Можем да сме важна част от този процес, за да намерим трайно примирие. "